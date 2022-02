Conte vuole rifare la difesa del Tottenham: Inter e Milan ‘tremano’

Il Tottenham sarà protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Dopo il centrocampo e l’attacco, Conte punta a rinforzare la difesa

Come direbbero gli inglesi, Antonio Conte è un ‘demanding’, un allenatore esigente. Lo sa bene anche Paratici, il quale già a gennaio ha cercato di accontentarlo regalandogli due giocatori che stimava e stima molto. Parliamo ovviamente di Kulusevski e Bentancur.

Ma Conte è insaziabile, essendo un demanding non si accontenta mai. A ragion veduta, stavolta, visto che il Tottenham avrà bisogno di ulteriori investimenti per avvicinarsi alle grandi potenze della Premier. Per il calciomercato estivo, la priorità di Conte è la difesa. Nei piani del tecnico salentino c’è una mezza rivoluzione, con l’inserimento di almeno due titolari su tre.

A tal proposito, secondo il ‘Telegraph’ i desideri del leccese sono essenzialmente tre: il croato Gvardiol del Lipsia, il suo ex giocatore all’Inter Alessandro Bastoni, in pratica una sua ‘creatura’ e l’olandese Botman del Lille. Quest’ultimo, come noto, è il desiderio massimo del Milan per il reparto arretrato.

Calciomercato, Bastoni e Botman nel mirino: Conte mette paura a Inter e Milan

Conte fa quindi ‘tremare’ Inter e Milan. Bastoni e Botman, forse meglio dire oppure visto che sono entrambi mancini e dunque i due sono uno alternativo all’altro. Il primo esclude l’altro, o viceversa. Più facile forse per il Tottenham mettere le mani sul classe 2000 olandese, la cui valutazione parte da 35-40 milioni di euro, una cifra che però potrebbe salire in estate – a meno che il Milan non riesca a bloccarlo prima – data la folta concorrenza. Per Bastoni, invece, potrebbero non bastare 60 milioni, tra l’altro lui intende proseguire l’avventura in nerazzurro. Insomma, per prenderli entrambi ci vorrebbero quasi 100 milioni.