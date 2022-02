Cessione Inter, altri 115 milioni come Lukaku | Inzaghi trema

Paura Inzaghi per la possibile offerta da 115 milioni di euro per due campioni dell’Inter, interesse di calciomercato molto vivo dalla Premier League

Mentre la sua Inter prova a correre verso il secondo scudetto consecutivo, Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune indiscrezioni di calciomercato in vista della prossima estate. Molteplici son infatti gli interessi internazionali per i suoi campioni. L’eventuale cessione di due di questi potrebbe fruttare alle casse societarie circa 115 milioni di euro.

Tra i talenti più interessanti della rosa nerazzurra figurano senza dubbio Nicolò Barella e Milan Skriniar, cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime tre stagioni. Il difensore slovacco classe 1995 è divenuto tra i migliori del campionato nel suo ruolo, mentre il centrocampista 24enne si è laureato Campione d’Europa diventando motore e anima anche della mediana interista. Come riporta ‘interlive.it’, proprio per Barella e Skriniar l’Inter dovrà tenere altissima la guardia in vista della prossima estate, quando club esteri, soprattutto inglesi, potrebbero tornare alla carica per acquistarli.

Calciomercato Inter, interessi dalla Premier League per Barella e Perisic: Liverpool attento

I due giocatori dell’Inter, scrive il portale, potrebbero far gola al Liverpool, intenzionato a rivoluzionare parte della rosa di Jurgen Klopp. Gli occhi dei Reds sono rivolti anche alla Serie A, dove piace altresì Paulo Dybala, che ancora non ha rinnovato con la Juventus.

Per Barella e Skriniar, però, la società inglese potrebbe presentare una maxi offerta da 115 milioni di euro totali. A queste cifre potrebbero dunque vacillare le certezze di Marotta così come quelle di Inzaghi, che verrebbe privato di due elementi chiave.

Nell’attuale stagione, prima del derby odierno, il difensore si è messo in mostra con 4 gol in 27 partite disputate. Il centrocampista ha invece realizzato ben 8 assist e 2 reti in 28 apparizioni totali. Eventuali novità sul loro futuro sono attese nei prossimi mesi.