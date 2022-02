CMIT TV | Juventus, obiettivo scudetto: “Ora può provarci”

Fabio Lupo è intervenuto alla CMIT TV: dalle ambizioni della nuova Juventus ai talenti della Serie B pronti al grande salto

Intervenuto alla CMIT TV, Fabio Lupo si è soffermato sul mercato della Juventus e sulle ambizioni dei bianconeri dopo l’inserimento in rosa di Vlahovic e Zakaria.

Un doppio colpo che ha spinto qualcuno a parlare di possibile rimonta scudetto. Su questo l’ex direttore sportivo del Palermo: “Ci può stare. La Juventus viene da una striscia positiva, ha trovato equilibrio e ha aggiunto due giocatori con Vlahovic e Zakaria. Hanno messo quel qualcosa che serviva per provarci, ovviamente molto dipende dall’Inter e da quelle che stanno davanti”.

CABRAL – “La Fiorentina preso un ottimo giocatore. Credo che si possa imporre nel campionato italiano. Italiano se ha dato il suo ok lo ha fatto in maniera convinta”.

MERCATO SALVEZZA – “La Salernitana ha fatto tutto ciò che era possibile. Non era facile convincere i calciatori a venire in una squadra con quel tipo di classifica. Ha fatto bene anche il Genoa che ha rinnovato molto: non si sa quanto queste novità possano avere un impatto positivo sul campionato, ma almeno ci ha provato. La Sampdoria con Sensi ha fatto un ottimo acquisto: se sta bene è un giocatore da Nazionale, di livello importante”.

SABIRI – “Sabiri è pronto, ma dipende molto da lui. Ha qualità fisiche e tecniche per imporsi: ha tutto, anche l’età giusta, l’esperienza giusta, le motivazioni giuste. Anche l’allenatore è giusto, ma molto dipende da lui”.

Calciomercato, Lupo alla CMITV: “Lucca pronto per la A”

TALENTI SERIE B – “Credo che Lucca sia il più pronto per un fatto strutturale”.

ZERBIN – “E’ cresciuto moltissimo. Ha trovato continuità quest’anno, segno di un processo di maturazioni. Quest’anno ha trovato la situazione giusta, l’allenatore giusto che gli sta dando qualcosa che gli è mancato negli anni precedenti. Credo che in 2-3 anni può giocarsi le chance per diventare un giocatore da Napoli“.

LOBOTKA – “E’ un rimpianto per il Palermo. Era stata una grande intuizione: era un giocatore sconosciuto, eravamo riusciti ad arrivarci tempestivamente. La trattativa era quasi in chiusura, poi il Celta Vigo fece un’offerta non molto superiore e portò via il giocatore”

NUOVI GATTI – “Gatti piaceva molto anche lo scorso anno, insieme a Dossena dell’Avellino. Se uno mi avesse detto a inizio anno che sarebbe stato oggetto di attenzione di grandi club di Serie A avrei avuto qualche dubbio. Invece ha avuto un grande impatto sul campionato e la Juventus ha fatto un acquisto indovinato. In questo momento come difensore c’è, ma aspetto la parte finale della stagione”.