Dal Napoli alla Juventus: l’ultima idea a sorpresa dei bianconeri

Nuovo obiettivo per la Juventus: spunta l’ipotesi a sorpresa dal Napoli di Spalletti. Tutti i dettagli

C’è grande attesa in casa Juventus per l’esordio in maglia bianconera dei due nuovi acquisti invernale, Denis Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic.

Il club bianconero ha fatto saltare il banco dando l’assalto immediato all’attaccante serbo: oltre 70 milioni di euro per battere la concorrenza internazionale e portare subito a Torino il gioiello classe 2000. Domenica sera, contro il Verona dell’ex Tudor, Vlahovic potrebbe essere subito titolare e, parallelamente, la dirigenza è già al lavoro in vista del calciomercato estivo. Sistemato l’attacco, in attesa del rinnovo di Paulo Dybala, Cherubini e il suo staff si concentreranno sul centrocampo. Ma non solo. Tiene sempre banco la questione rinnovi e in scadenza di contratto nel prossimo giugno c’è anche Mattia Perin. Se il portiere bianconero deciderà di lasciare Torino a parametro zero per ritrovare un posto da titolare, la Juve andrà a caccia anche di un nuovo vice Szczesny.

Calciomercato Juventus, ipotesi Ospina a parametro zero: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in caso di addio di Perin la Juventus potrebbe virare su David Ospina. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto col Napoli e potrebbe non rinnovare: gli azzurri, infatti, vogliono affidare i pali a Meret. L’esperto 33enne potrebbe così svincolarsi ed essere libero per i bianconeri. L’alternativa è invece rappresentata da Sirigu, per il quale il Genoa ha un’opzione per rinnovare fino al 2023.