Cristiano Ronaldo via dal Manchester United: l’ultimatum dell’ex Juve

Cristiano Ronaldo non è ancora sicuro della permanenza al Manchester United: l’ultimatum dell’ex Juventus e le ultime sul suo futuro

Dopo pochi mesi dal ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo fa già parlare di sé anche sul fronte calciomercato.

L’ex Juventus vuole vederci chiaro sul futuro dei ‘Red Devils’ e tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore. Il suo messaggio alla società è già arrivato forte e chiaro: “Non voglio stare qui per giocarmi il quinto, sesto o settimo posto. Sono qui per provare a vincere, per competere. Non accetto che nella nostra mentalità non ci sia l’obiettivo di essere nelle prime tre di Premier League. Credo che per costruire belle cose, a volte serva distruggerne altre. Quindi, magari nuovo anno e nuova vita: spero che il Manchester United possa essere al livello che i tifosi vogliono. Se lo meritano. Ciò che posso dire è che tutto noi possiamo fare meglio. Il Manchester United è grande: dobbiamo cambiare e capire questo. Siamo competitivi, sì, ma non al nostro top e dove vorremmo essere. Davanti a noi c’è un lungo cammino per migliorarci e credo che se riusciamo a cambiare la nostra mentalità, potremo raggiungere grandi cose nei prossimi anni”. A fine stagione i ‘Red Devils’ dovranno scegliere il tecnico del nuovo corso e la decisione influirà anche sul futuro di CR7.

Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso se rimanere al Manchester United: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, Ronaldo non è ancora sicuro di giocare per il Manchester United anche nella prossima stagione. Il centravanti portoghese vuole prima conoscere il nuovo allenatore scelto dal club inglese per decidere il suo futuro. All’orizzonte, in caso di clamoroso addio ai ‘Red Devils’, ci sono sempre le ipotesi MLS e Qatar, senza dimenticare il romantico ritorno in Portogallo allo Sporting. Occhi puntati anche sul Paris Saint-Germain: in caso di avvicendamento in panchina tra Pochettino e Zidane, infatti, il tecnico ex Real Madrid potrebbe chiedere anche il cinque volte Pallone d’Oro. Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere.