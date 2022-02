Calciomercato, UFFICIALE: arriva l’esonero per l’ex Inter

Colpo di scena sulla panchina del Corinthians: arriva l’esonero dell’allenatore, ex collaboratore di Roberto Mancini

I risultati negativi incidono inevitabilmente sulle decisioni dei club. Lo sa bene anche Sylvinho, ex terzino sinistro brasiliano, che è stato sollevato dall’incarico. Arriva infatti l’esonero per l’ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini all’Inter, negli anni dal 2014 al 2016.

È terminata l’avventura al Corinthians di Sylvinho, ingaggiato a maggio 2021 ed esonerato a seguito della sconfitta incassata in casa contro il Santos nel campionato paulista. Prima il vantaggio del Timao con Jò, e poi la rimonta dei bianconeri con la doppietta di Leonardo, che a conti fatti è risultata fatale per l’ex terzino sinistro del Barcellona, che chiude così mestamente la sua storia al Corinthians, glorioso club brasiliano che non vive un momento brillante della propria storia, come conferma il quinto posto nel campionato verdeoro, che è valso comunque la qualificazione ai preliminari della Copa Libertadores. I risultati però stentano ad arrivare ora nel Paulistao e la società ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’esonero.