Il mercato è chiuso ma non è ancora finito. Il Milan infatti dovrà ancora fronteggiare la questione relativa al contratto di Franck Kessie che piace in Italia e all’estero

Il Milan ha chiuso il mercato di gennaio senza regalare particolari sussulti ai propri tifosi, che speravano quanto meno di abbracciare un nuovo difensore. Così non è stato per la compagine di Pioli che ora è al lavoro per arrivare al meglio al derby contro l’Inter di sabato pomeriggio alle ore 18. La sessione invernale intanto si è chiusa ma il calciomercato del Milan è ancora aperto ed in attesa di risolvere alcune questioni, una su tutte quella relativa al futuro di Franck Kessie.

Il centrocampista della Costa d’Avorio ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e il rinnovo sembra tutt’altro che ipotesi percorribile. La distanza è evidente così come l’alto numero di contendenti pronte eventualmente ad inserirsi sul mediano rossonero per portarlo via a costo zero alla fine del suo rapporto lavorativo col Milan.

Calciomercato Milan, non solo la Juventus: Real Madrid su Kessie

La situazione contrattuale di Kessie fa inevitabilmente gola a molta. Si tratta infatti di un centrocampista nel pieno della maturità calcistica e con ancora diversi anni di carriera ad alti livelli davanti, ma con nel bagaglio già un’ottima esperienza anche a livello internazionale. Un profilo quindi che è finito nel mirino di diversi top club in Italia, ma anche in Europa.

In Serie A l’ivoriano è finito nelle mire della Juventus, che osserva l’evolversi della situazione, mentre all’estero era stato accostato al Paris Saint Germain, ma non solo. Secondo quanto sottolineato da ‘As’, il Real Madrid da alcune settimane sta seguendo le tracce del centrocampista del Milan, che sarebbe un profilo perfetto in scadenza per ripetere un’operazione simile a quella fatta con Alaba lo scorso anno. Kessie sarebbe alternativa di valore a Casemiro in mezzo al campo, e il club iberico avrebbe sondato il terreno con l’entourage del giocatore, ma esattamente come la Juventus, non sarebbe andato oltre, senza quindi effettuare proposte ufficiali. Il Real però segue con estrema attenzione la situazione.