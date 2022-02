Ancora in dubbio: il punto in casa Milan verso il derby

Le ultime news da Milanello. Stefano Pioli non ha ancora recuperato i due attaccanti. Il difensore, invece, verso il totale recupero

Il Milan è tornato a lavorare in mattinata. Penultimo allenamento per la squadra di Stefano Pioli prima del derby di sabato sera, in programma alle ore 18.00 allo stadio San Siro. Le attenzioni anche oggi erano puntate su Fikayo Tomori, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Le notizie positive sono legate al difensore inglese, che corre verso il match contro l’Inter. Il calciatore ex Chelsea, che si è allenato inizialmente con il gruppo, prima di fare un lavoro atletico personalizzato, ha lavorato ancora con il resto della squadra. E’ evidente che il ginocchio sta rispondendo bene e se nei prossimi giorni non dovesse gonfiarsi è molto probabile che verrà portato con se da mister Pioli. Non sono dunque ancora stati sciolti gli ultimi dubbi e bisognerà attenderà la giornata di domani.

Giornata fondamentale soprattutto per Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Lo svedese anche oggi ha lavorato in palestra, con il dolore al tendine d’Achille che non lo lascia in pace. Il derby per l’attaccante è al momento un miraggio ma un rientro in gruppo domani potrebbe spingere Pioli a convocarlo, magari per la panchina. Anche il croato oggi non ha lavorato con il gruppo ma si è allenato in campo in maniera personalizzata. Restano dunque tre i dubbi per il derby di sabato sera.

Milan, Giroud pronto a giocare dal primo minuto

Se Tomori non dovesse essere rischiato, sarà ancora una volta Pierre Kalulu a giocare al centro della difesa, insieme ad Alessio Romagnoli. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, chiaramente, non ci sono dubbi: il posto in avanti sarà di Olivier Giroud, che ormai da giorni ha smaltito tutti i guai fisici che lo hanno condizionato nella prima parte della stagione. Va verso la prima convocazione il giovanissimo Marko Lazetic. Chissà che non ci sia spazio anche per lui nel corso della partita. Anche se è più facile prevedere il suo esordio con la maglia rossonera nel match di Coppa Italia, in programma mercoledì, contro la Lazio.