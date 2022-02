Calciomercato Juventus, spunta la clamorosa ipotesi rescissione

Calciomercato Juventus: spunta anche l’ipotesi rescissione per il big. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Le cronache di calciomercato si spostano sui big ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno. È il caso di Paulo Dybala e altri bianconeri che non hanno ancora rinnovato.

A tenere banco in questi giorni è anche la situazione di Ousmane Dembele, obiettivo della Juventus sempre più lontano da Barcellona. Nella giornata di ieri il presidente Laporta ha annunciato: “Quello che succederà al giocatore lo deciderà il mister che lavora per il presente e il futuro della squadra. Stiamo ricostruendo una squadra e purtroppo i suoi agenti non hanno accettato la nostra offerta. Probabilmente perché c’è già un altro club alle spalle, siamo in un vicolo cieco che speriamo si risolva a favore del club. Il giocatore ha un contratto, è disponibile, e deciderà Xavi se utilizzarlo o meno, ma conosce le circostanze ed è sorpreso quanto noi del mancato rinnovo. Con Ilaix abbiamo vissuto un caso simile, ma abbiamo trovato una soluzione, mentre con Dembele è stato impossibile e questo ci ha deluso. Sul piano tecnico non si discute, anche se ha avuto molti infortuni e per questo non l’abbiamo potuto apprezzare al meglio. Non mi pento di averlo messo a confronto con Mbappé e detto che era più forte. Altrimenti non avremmo fatto un’offerta così importante per lui”. Parole quasi definitive, che salvo sorprese mettono fine all’avventura dell’esterno francese in maglia blaugrana.

Calciomercato Juventus, ipotesi rescissione per Dembele

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, trova conferme l’ipotesi rescissione: la rottura sembra definitiva e l’ex Borussia Dortmund potrebbe non vestire più la maglia del Barça. Il club catalano sta così riflettendo sulla situazione del francese, che potrebbe anche rescindere il contratto e liberarsi a zero. In alternativa, Dembele continuerà ad allenarsi a Barcellona fuori rosa in attesa della scadenza del prossimo giugno. L’affare per i club interessati al giocatore, in ogni caso, sarà a parametro zero. Anche la Juventus è alla finestra.