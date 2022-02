Calciomercato Juventus, svolta inattesa: de Ligt scaricato

Calciomercato Juventus: svolta inattesa sul futuro di de Ligt. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il clamoroso arrivo di Dusan Vlahovic ha cambiato gli scenari in casa Juventus. Il rinnovo di Dybala, ad esempio, è ancora in stand-by e le parti si aggiorneranno nel mese di febbraio.

L’investimento fatto per l’attaccante serbo, da oltre 70 milioni di euro, ha riportato alla ribalta anche il futuro di de Ligt. Negli scorsi mesi si era già parlato del possibile sacrificio del difensore olandese, indiscrezione alimentate dalle parole del suo agente Mino Raiola: “È pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui. Sappiamo tutti quali sono i club per un buon passo e, con tutto il rispetto, non società come il Fortuna Dusseldorf. Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbe essere anche il Barcellona o il Real Madrid o il Paris Saint Germain”. Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha poi risposto a tono: “Sono abituato a parlare chiaramente. L’attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i procuratori, è un problema per le società. Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro così come noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, quando sarà il momento parleremo. Vogliamo che l’attaccamento alla maglia venga dimostrato in campo”. Arrivano però buone notizie sul fronte de Ligt.

Calciomercato Juventus, de Ligt scaricato: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Chelsea avrebbe abbandonato la pista de Ligt, ritenuta troppo costosa, per virare su Araujo del Barcellona. Sarebbe il difensore uruguaiano classe 1999 il primo obiettivo dei ‘Blues’ per rinforzare la retroguardia. Il giocatore blaugrana è valutato circa 40 milioni di euro, più delle metà della valutazione che la Juventus fa di de Ligt.