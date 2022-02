Calciomercato Inter, occasione low cost: vuole tornare in Serie A

La nostalgia dell’Italia potrebbe farsi presto sentire per un ex Serie A. Un centrocampista potrebbe infatti essere proposto all’Inter di Inzaghi

Nonostante il primato in classifica l’Inter a gennaio ha comunque preferito rinforzarsi tra presente e futuro con gli arrivi di Gosens e Caicedo, che innalzano ulteriormente la cifra tecnica e le possibilità di scelte nella rosa di Inzaghi. Per la prossima estate invece sarà la volta anche del centrocampo, che potrebbe subire un piccolo restyling dovuto soprattutto alle partenze a zero di Vidal e Vecino, senza dimenticare l’addio di Sensi questo gennaio che rappresenta un punto interrogativo.

L’Inter quindi andrà a caccia di almeno un altro centrocampista di esperienza da mettere alle dipendenze di Inzaghi, e che possa avere sia esperienza internazionale che conoscenza della Serie A, il tutto abbinando qualità e quantità. Un identikit generale questo, che potrebbe portare la mente ad un ex Serie A, che in questo momento non se la passa benissimo.

Calciomercato Inter, Allan nostalgia della Serie A: potrebbe essere offerto ai nerazzurri

Un cavallo di ritorno per la Serie A, come evidenziato dai colleghi di ‘Interlive.it’, potrebbe essere il brasiliano Allan, che dopo i gloriosi anni di Napoli ha optato per il salto in Premier League, affrontando un’avventura non semplice all’Everton. Gli inglesi infatti vivono un’annata molto complessa con il 16esimo posto in classifica che ne è chiarissimo esempio, senza dimenticare il recente cambio di panchina con l’esonero di Benitez e l’arrivo di Lampard.

In più l’Everton ha provato a rinforzarsi in modo corposo a gennaio, soprattutto con l’arrivo nel rush finale di Dele Alli, motivo per cui la concorrenza a centrocampo per Allan potrebbe anche aumentare. Il brasiliano inoltre di recente è tornato a Napoli, lasciando un bellissimo messaggio sui social che denota nostalgia per l’Italia: “È sempre un piacere tornare al posto dove è stato casa mia per 5 anni e ritrovare delle persone in cui porterò sempre con me…dispiace non aver trovato tutte le persone che ho voluto ma anche se non ci siamo visti, sarete sempre nel mio cuore”.

Considerando la situazione complicata dell’Everton e la possibile voglia di tornare in Serie A di Allan, non è da escludere, come evidenziato dai colleghi, che attraverso il suo entourage possa offrirsi proprio all’Inter per il mese di giugno, come alternativa di lusso a centrocampo. Qualità e quantità con tanta esperienza: identikit ideale per Inzaghi.