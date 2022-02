Calciomercato Milan, tris di nomi in attacco | Tutto dipende da Ibrahimovic

Il Milan valuta un tris di nomi per il colpo in attacco in estate, ma tutto dipenderà da Ibrahimovic: lo svedese dovrà prendere una decisione

I rossoneri non sono riusciti a trovare un rinforzo in difesa ritenuto congruo con le esigenze di campo e quelle di bilancio nel mercato di gennaio: in estate dovrà essere completata la rivoluzione.

In difesa il grande obiettivo resta quello di Sven Botman, ormai è chiaro a tutti: la scelta di non intervenire nel mercato invernale è stata dettata anche dalla mancata apertura del Lille per la cessione dell’olandese a stagione in corso. Gli altri due reparti dove servirà un intervento importante questa estate sono il centrocampo, dove salvo colpi di scena dovrà essere sostituito Franck Kessie, e l’attacco. Là davanti è arrivato Marko Lazetic, un prospetto per il futuro, ma che difficilmente potrà essere un fattore nel presente e nel futuro prossimo. Le strategie di mercato dipenderanno da Ibrahimovic: i nomi monitorati dalla dirigenza meneghina sono principalmente tre.

Calciomercato Milan, per l’attacco decide Ibrahimovic | David, Belotti e Lang le alternative

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso quale sarà il suo destino per la prossima stagione, molto potrebbe essere legato dalla possibile qualificazione al Mondiale in Qatar della Svezia. Come dichiarato dalla dirigenza meneghina, il rinnovo per un’altra stagione con il Milan dipenderà dallo svedese stesso e dalla sua volontà. In ogni caso, i rossoneri rischiano di trovarsi con un attacco datato a livello di età: dare l’assalto allo scudetto con Giroud e Ibra davanti potrebbe essere un rischio. Ecco perché il club meneghino sta valutando diverse opzioni in attacco.

Come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, le alternative per il reparto offensivo del Milano sono fondamentalmente tre. La prima è rappresentata da Jonathan David, 22enne di grande prospettiva del Lille: il club transalpino lo valuta 40 milioni, ma potrebbe entrare nel pacchetto di acquisti insieme a Botman e Renato Sanches in estate. L’altra opzione, poi, è rappresentata da Noa Lang: il jolly del Club Bruges ha una valutazione di 25 milioni e per qualità-prezzo potrebbe essere il profilo giusto. L’ultimo candidato, quello low-cost, è Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ andrà in scadenza di contratto col Torino in estate e potrebbe essere preso a costo zero, inoltre l’attaccante della Nazionale è un tifoso del Milan e potrebbe arrivare con grande entusiasmo.