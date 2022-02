Torna Zidane in panchina: doppio colpo e scippo alla Juventus

Zinédine Zidane è pronto a tornare ad allenare. Doppio colpo e scippo alla Juventus per il francese

Il Psg è pronto a cambiare volto in estate. Il club francese appare intenzionato ad affidarsi ad una nuova guida tecnica. L’avventura di Pochettino – stando agli ultimi rumors provenienti da Francia e Spagna – appare davvero al capolinea.

Sotto la Torre Eiffel potrebbe così arrivare Zinedine Zidane. Il tecnico francese è libero, dopo aver chiuso l’avventura con il Real Madrid. L’ex calciatore della Juventus – secondo quanto riporta ‘OKDiario’ – starebbe già lavorando per rendere ancora più grande il Psg. I transalpini vogliono chiaramente dare l’assalto alla Champions League e per farlo starebbero pensando ad un attacco da sogni. L’idea, che Zidane avrebbe in mente, è quella di tornare ad allenare Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come più volte raccontato, difficilmente deciderà di restare al Manchester United, qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.

Il Psg potrebbe rappresentare la giusta destinazione. Per i francesi, CR7 rappresenterebbe il profilo ideale, a livello di immagine, per sostituire Mbappe, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Con Cristiano Ronaldo sotto la Torre Eiffel, i francesi avrebbero la possibilità di comporre, come detto, un tridente da sogno, con Neymar e Lionel Messi. Vedere insieme l’argentino e il portoghese, nemici in campo ormai da anni, sarebbe davvero particolare.

Calciomercato Juventus, Zidane vuole Pogba

Ma Zinedine Zidane avrebbe detto sì anche ad un altro acquisto. I francesi sarebbero pronti a portare a Parigi, un altro calciatore, oggi al Manchester United, Pogba. Il centrocampista ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che il calciatore non appare intenzionato a rinnovare. Mino Raiola è a lavoro da tempo per trovargli la giusta sistemazione. Pogba è da tempo nel mirino della Juventus ma i bianconeri difficilmente potranno pareggiare l’offerta del Psg. Attenzione chiaramente anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti ma la presenza in panchina di Zidane potrebbe fare la differenza.