Morata-Juventus, futuro già deciso | Ecco dove giocherà

Morata-Juventus: sembra già deciso il futuro in bianconero del centravanti spagnolo. Le ultime sullo spagnolo anche dopo l’arrivo a Torino di Vlahovic

Il clamoroso arrivo di Dusan Vlahovic non ha ancora messo fine all’avventura alla Juventus di Alvaro Morata. È infatti saltato il suo trasferimento invernale al Barcellona.

“Morata non parte. Alvaro l’anno scorso ha fatto 21 gol e tantissimi assist. Quest’anno ne ha fatti 7 senza calciare rigori e punizioni. Il problema è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante, ma è visto come uno a cui manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Per migliorare dalla cessione di Morata bisogna trovare uno tra i primi 5 o 6 attaccanti. È un grande calciatore e deve restare sereno”. A gennaio Massimiliano Allegri aveva blindato il giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid, e così è effettivamente stato. Sia per la volontà dei ‘Colchoneros’ di non rinforzare il Barcellona, diretta concorrente in Liga, che per quella dello stesso tecnico, che fa ancora affidamento sullo spagnolo nonostante l’arrivo di Vlahovic. A giugno, però, sarà tutto diverso: il club bianconero dovrà decidere se riscattare il giocatore per 35 milioni di euro e a questa cifra non sembrano esserci chance per Morata. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, destinazione Premier per Alvaro Morata

Come riportato da ‘Marca’, è già deciso il futuro di Morata alla Juventus: la società bianconera non riscatterà il giocatore dopo l’investimento fatto con Vlahovic e lo spagnolo tornerà così all’Atletico Madrid. L’ex Real è però fuori dai piani dei ‘Colchoneros’, che puntano a cederlo definitivamente e a recuperare i 35 milioni fissati con la Juve per il riscatto. L’ipotesi al momento più plausibile, riferisce il quotidiano, è l’Arsenal: i ‘Gunners’ hanno già fatto un tentativo negli ultimi giorni del calciomercato invernale e potrebbero tornare alla carica per il centravanti. In ogni caso, la sua avventura a Torino sembra ormai giunta al capolinea. Sono mesi decisivi anche per il futuro di Alvaro Morata.