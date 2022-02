La Juventus sacrifica un big sul mercato | Individuato l’addio estivo

Il grande investimento fatto dalla Juventus per Vlahovic, potrebbe essere il preludio di una cessione estiva: individuato il sacrificabile

La strategia dei bianconeri nel mercato di gennaio ha sorpreso tutti: Cherubini e Arrivabene hanno anticipato due operazioni estive per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali e battere la concorrenza.

Per riuscire a prendere subito Dusan Vlahovic, però, la Juventus ha sborsato una cifra importante tra cartellino, ingaggio e tutti i costi accessori. In estate non si può escludere, quindi, una cessione illustre per fare cassa e liberare ancora spazio salariale. Tutti sono ormai consapevoli che su Paulo Dybala sono in corso delle riflessioni ed il mese di febbraio sarà decisivo per comprendere quale sarà il futuro della ‘Joya’: rinnovo oppure addio a zero. Attenzione però, perché l’argentino potrebbe non essere il grande sacrificato della Juventus nel mercato estivo.

Calciomercato Juventus, de Ligt non è intoccabile | Può essere sacrificato in estate

Nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, viene riportato come Matthijs de Ligt possa essere il grande sacrificato della Juventus nel prossimo mercato estivo. E le ragioni sono piuttosto semplici: l’olandese ha molti estimatori ed una valutazione importante, inoltre con gli 8 milioni fissi più i 4 di bonus facilmente raggiungibili è il bianconero con l’ingaggio più pesante. Il colpo Vlahovic ha indicato la strada per quanto riguarda il monte ingaggi, più di 7 milioni a stagione sono considerati troppi e l’ex Ajax potrebbe essere ceduto per questo.

Ci ricordiamo tutti delle parole di Mino Raiola, che ha aperto ad una cessione in estate: il momento potrebbe essere considerato quello propizio. La rivoluzione iniziata dalla Juventus in questo mercato di gennaio, quindi, potrebbe proseguire anche in estate e coinvolgere Matthijs de Ligt. Come detto, i club interessati all’olandese non mancano: il Barcellona è da sempre tra i grandi estimatori del centrale bianconero, ma soprattutto è il Chelsea campione d’Europa ad avere nei propri piani una restaurazione del pacchetto arretrato. Insomma, le offerte non mancherebbero e per la Juventus rappresenterebbe un’occasione per abbassare il monte ingaggi. Certo, poi, ci sarebbe la necessità di sostituire de Ligt: Gatti può essere un ottimo rinforzo, ma non può essere l’unico in caso di addio dell’olandese.