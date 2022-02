Nuovo obiettivo in ottica calciomercato Juventus. Chiusa la sessione invernale, Cherubini guarda in Germania per rinforzare la rosa di Allegri

La rivoluzione è cominciata. La Juventus vuole tornare al più presto ai vertici del calcio italiano ed europeo e lo ha fatto capire con i grandi colpi messi a segno a gennaio: il mediano svizzero Zakaria e, soprattutto, il centravanti serbo Vlahovic.

Due acquisti pronti all’uso voluti dal tecnico Massimiliano Allegri per completare al più presto la rimonta in campionato dove la Juve punta ad uno dei primi quattro posti. Ma anche per provare a fare strada in Champions League, dove i bianconeri dovranno vedersela agli ottavi contro il Villarreal. Di pari passo, però, il Ds Cherubini lavora anche in prospettiva futura. In tale ottica, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, la Juventus sta seguendo Muhammed Damar.

Si tratta di un centrocampista tedesco di origini turche che diventerà maggiorenne il prossimo 9 aprile, che milita attualmente nelle giovanili dell’Eintracht Francoforte. con cui vanta uno score di 2 gol e 3 assist prima dell’infortunio alla caviglia. In Germania è considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione e per questo il club piemontese prova a giocare d’anticipo sulla concorrenza dei club tedeschi che hanno messo gli occhi su Damar.