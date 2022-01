Serie A, gare non disputate: la decisione UFFICIALE del giudice sportivo

Il giudice sportivo si è espresso su tre gare di Serie A non disputate a causa dell’emergenza Covid: la decisione ufficiale

Come Bologna-Inter, anche Atalanta-Torino è da giocare. Lo ha deciso il giudice sportivo sciogliendo la riserva in merito alla gara non disputata lo scorso sei gennaio a causa del focolaio Covid che coinvolse il club granata. Niente 3-0 a tavolino, come accaduto invece ai danni della Salernitana per la gara non giocata con l’Udinese.

Due squadre coinvolge in altre due decisioni arrivate lunedì dal giudice sportivo e che riguardano altri due match non disputati: Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. In questo caso il risultato resta ancora sub-judice con Udinese e Salernitana (le due squadre che non si sono presentate a causa dei tanti contagi Covid) che avranno sette giorni di tempo per portare una sorta di memoria difensiva con la quale chiarire la propria posizione. Soltanto trascorso questo termine, il giudice sportivo deciderà sulla disputa o meno delle due partite.