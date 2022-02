Niente Juventus e Milan | Il talento in Spagna: l’annuncio del mister

Niente Italia per il talento spagnolo. Il calciatore, accostato a Milan, Juventus e Fiorentina, potrebbe continuare a giocare in Spagna. L’annuncio del mister

Il calciomercato di gennaio è andato in archivio solo poche ore fa ma la testa dei dirigenti è già al prossimo. In realtà già da oggi si è aperto il mercato dei calciatori che hanno un contratto in scadenza fra sei mesi.

Chi ha un accordo fino al 30 giugno, infatti, può liberamente firmare con una nuova squadra. I profili interessanti, che fino a questo momento, non hanno prolungato i propri accordi con le rispettive squadre sono diversi.

In Italia i più interessanti sono certamente Ivan Perisic, Franck Kessie e Paulo Dybala ma attenzione anche alla situazione legata a Brozovic, anche se il suo rinnovo è atteso a breve, ma a quella di Belotti, Romagnoli e Cuadrado.

All’estero, tra i calciatori in scadenza di contratto, che certamente cambierà squadra, c’è Isco. Il talento spagnolo si prepara a dire addio al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I blancos stanno vivendo un’ottima stagione ma per il talento di Benalmadena, che il prossimo 21 aprile compirà 30 anni, lo spazio in campo è stato davvero poco. Le presenze complessive sono state 12, dieci in campionato e due in Coppa del Re, ma i minuti solo 247.

Calciomercato Milan e Juventus, niente Italia per Isco

Isco è riuscito anche a mettere a segno due centri, contro il Maiorca e con l’Elche. In Champions League, invece, fino a questo momento nessuna presenza. E’ evidente che il centrocampista non sia proprio un punto fermo della squadra di Carlo Ancelotti, che nelle ultime partite di gennaio lo ha schierato solamente nei minuti finali.

A gennaio, però, nessun addio: Isco farà le valigie al termine della stagione. Il suo futuro resta davvero tutto da scrivere. In estate il calciatore è stato accostato con insistenza al Milan, nelle ultime settimane anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. In passato è stata, però, la Juventus a interessarsi seriamente a Isco.

Oggi il calciatore sembra destinato a vestire la maglia del Siviglia. Le dichiarazioni, a Cope, del tecnico degli andalusi, Julien Lopetegui, non lasciano molti dubbi:”Consiglierei di ingaggiare Isco a qualsiasi squadra. È un calciatore che amo. Ha 28 o 29 anni… il calcio gli darà una rivincita”. Parole di stima davvero importanti