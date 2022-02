Calciomercato Juventus, via a zero: il Real di Ancelotti beffa Allegri

Via a zero. La Juventus rischia di essere beffata dal Real Madrid. I blancos pronti ad anticipare la concorrenza

Chiuso il calciomercato di gennaio, è tempo di pensare a quello estivo. In questi giorni le attenzioni saranno puntate, soprattutto, chiaramente su quei calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Calciatori che possono già legarsi liberamente ad una nuova squadra.

Sono davvero tanti i profili interessanti, che hanno deciso di non rinnovare il contratto con la propria squadra. Inevitabilmente anche le big del nostro campionato sono alle prese con situazione spinose. La Juventus è chiamata a risolvere la questione Paulo Dybala, che appare la più complicata, ma anche Cuadrado e Bernardeschi sono in scadenza di contratto, così come Alessio Romagnoli e Franck Kessie al Milan.

Un futuro davvero tutto da scrivere per loro. In casa Inter la situazione appare molto più lineare, con Brozovic prossimo a mettere nero su bianco. L’arrivo di Gosens, invece, sembra mettere definitivamente alla porta Ivan Perisic. All’estero sono diversi i calciatori in scadenza. La situazione più importante da monitorare con molta attenzione è chiaramente legata a Mbappe. Il giocatore francese sembra destinato a lasciare il Psg per vestire la maglia bianca del Real Madrid. Stiamo parlando di uno dei calciatori più importanti ma che purtroppo non coinvolge le dinamiche del calciomercato italiano.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Tolisso

Chi potrebbe farlo è Corentin Tolisso. Il connazionale di Mbappe ha deciso di prolungare la propria avventura con il Bayern Monaco. Il centrocampista, che il prossimo 3 agosto compirà 28 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica e può rappresentare il profilo giusto per molte squadre. Tolisso è stato accostato con forza, nell’ultimo periodo, a diverse squadre italiane. Inter e Milan appaiono essere in una posizione più defilata, anche perché i prescelti appaiono altri: i nerazzurri sono pronti a mettere le mani su Frattesi; i rossoneri vogliono provare a portare in Italia Renato Sanches.

E’ sicuramente la Juventus la più interessata a Tolisso, anche perché in estate continuerà la rivoluzione a centrocampo. Zakaria non sarà certo l’ultimo arrivo. Dopo Ramsey, potrebbero salutare anche Rabiot e Arthur. Ma per quanto riguarda Tolisso bisogna fare i conti con il Real Madrid. Dalla Spagna, il quotidiano ‘As’ sostiene che i blancos siano pronti a ripetere l’operazione Alaba, con un nuovo scippo al Bayern. Con i bianconeri sarebbero dunque beffate.