Assalto last minute: proposta a sorpresa per il bomber della Serie A

Gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio sono stati davvero arroventati in Serie A: ecco la proposta pazzesca giunta al bomber

E’ stato un calciomercato invernale davvero sorprendente. In tono particolarmente dimesso per le prime tre settimane, con poi veri e propri fuochi d’artificio negli ultimi sette giorni, colpi di scena e ribaltoni a ripetizione.

In Serie A, protagoniste assolute Juventus e Inter che hanno messo a segno gli affari più eclatanti. I bianconeri, con l’affare Vlahovic, hanno fatto segnare la cifra record per un trasferimento all’interno del nostro campionato nella sessione di gennaio e con Zakaria hanno puntellato il centrocampo, cedendo Bentancur e Kulusevski all’estero. L’Inter ha accontentato Inzaghi prendendo Gosens e Caicedo e si è confermata davanti a tutti. Bene anche la Roma, che già nei primi giorni di mercato si era assicurata Maitland-Niles e Sergio Oliveira, un po’ più ferme tutte le altre big. Con un retroscena che fa piuttosto rumore: un bomber del nostro campionato ha ricevuto una offerta allettante dall’estero e il trasferimento sarebbe sfumato proprio in chiusura di sessione.

Calciomercato, Zapata in Premier League: la proposta pazzesca sul gong

La notizia viene riportata dal ‘Daily Star’, secondo cui il West Ham ci ha provato fino all’ultimo per Duvan Zapata. Il colombiano, non è un mistero, ha da sempre l’ambizione di andare a giocare prima o poi in Premier League e questa volta il suo desiderio sembrava davvero vicino a realizzarsi. Alle ore 23 della giornata conclusiva del mercato, in Inghilterra, i londinesi avevano trasmesso alla Premier League una bozza di accordo e avevano ottenuto due ore in più per provare a finalizzare l’arrivo in prestito dell’attaccante dall’Atalanta. Il forcing degli Hammers per ottenere un prestito semestrale non ha però avuto esito e Zapata è rimasto a Bergamo.