Il mercato del Napoli si muove per ciò che concerne gli azzurrini del futuro. Movimenti in ottica futura per il settore giovanile

Il Napoli si muove sul settore giovanile nell’ultimo giorno di mercato. Dalla prossima stagione sarà obbligatorio allestire la squadra per la categoria Under 18 e il Napoli, quindi, sta rinforzando la leva classe ‘2005. Sono arrivati il difensore Ascolese, calciatore ex Parma che ieri ha debuttato anche nell’Under 17 contro l’Ascoli, l’esterno offensivo Mazzeo dal San Giorgio, squadra di serie D, e l’attaccante Lorusso dal Bari, seguito anche da Juventus e Bologna.

I club stanno lavorando allo scambio dei documenti, Lorusso dovrebbe restare fino a fine stagione al Bari, dove sta giocando sotto età in Primavera. È ad un passo anche il trasferimento del difensore classe ‘2002 Spedalieri alla Fermana. Per la Primavera anche ci sono state varie operazioni: il centrocampista De Pasquale (‘2004) in prestito al Cosenza, Tourè (‘2002) è tornato al Palermo, sono arrivati il portiere Rendina (‘2004) dalla Paganese e il difensore De Luca, in prestito dal Genoa, ma che ha disputato la prima parte della stagione alla Ternana in Primavera 2.