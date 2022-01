UFFICIALE: annunciata la firma di Julian Alvarez | Ecco dove giocherà

Julian Alvarez sbarcherà in Europa: è ufficiale la firma del gioiello proveniente dal River Plate. Tutti i dettagli

Niente Serie A per Julian Alvarez, gioiello argentino del River Plate a lungo inseguito anche dalle big italiane.

L’attaccante è un nuovo giocatore del Manchester City e sbarca alla corte di Guardiola. È arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei ‘Citizens’ che accoglieranno l’argentino a partire dalla prossima estate. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese.

Calciomercato, UFFICIALE: Julian Alvarez al Manchester City

Questa la nota della società: “Il Manchester City ha portato a termine l’acquisto di Julian Alvarez dal River Plate. Il 22enne attaccante, che ha già collezionato cinque presenze in nazionale maggiore con l’Argentina, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Il dirigente Txiki Begiristain crede che il City abbia ingaggiato un giocatore con un grandissimo potenziale: “Julian è un giocatore che abbiamo monitorato per un po’ di tempo”, ha detto Begiristain. “È in grado di operare in diversi ruoli offensivi e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani giocatori d’attacco del Sud America. Sono così felice che siamo riusciti a portarlo al Manchester City. Credo davvero che possiamo fornirgli le condizioni giuste per esprimere tutto il suo potenziale e diventare un top player”. Alvarez ha fatto il suo debutto da professionista nel River Plate nell’ottobre 2018 e si è già creato la reputazione di uno dei migliori giovani attaccanti dell’Argentina. Ha realizzato 36 gol e 25 assist in 96 presenze con il River Plate, incluso un gol nella vittoria per 4-0 sul Racing a novembre, risultato che ha suggellato lo scudetto. Alvarez ha esordito con la nazionale maggiore in una partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile nel giugno dello scorso anno, sostituendo Angel Di Maria dopo un’ora, e ha fatto parte della rosa che ha vinto la Copa America a luglio. Rimarrà in prestito al River almeno fino a luglio 2022. Tutti al Manchester City non vedono l’ora di accogliere Julian nel club e gli auguriamo buona fortuna per il suo tempo rimanente con il River”.