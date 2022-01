Twitch CMIT TV | Speciale Mercato: segui la diretta delle 21!

Nuovo appuntamento su CMIT TV con lo Speciale Mercato: tutti gli aggiornamenti sulle trattative nella diretta delle 21

Torna la CMIT TV con uno speciale appuntamento alle ore 21.00. Come sempre saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per lo Speciale Mercato: tratteremo tutti i principali temi di giornata con gli ultimi aggiornamenti verso la chiusura della sessione invernale. Scatenata la Juventus, con Bentancur e Kulusevski in uscita e Zakaria-Nandez in entrata.

Conduce Marco Giordano, affiancato dalla redazione di Calciomercato.it e da tanti ospiti.