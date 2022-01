Arriva il comunicato ufficiale sulla risoluzione consensuale che riguarda Juventus e Sampdoria

Dopo essere scomparso dai radar del calcio italiano, Mohamed Ihattaren è pronto per altre avventure. Il giovane fantasista classe 2002, di proprietà della Juventus, lascia la Sampdoria per accasarsi all’Ajax. Le due notizie sono già state rese ufficiali attraverso due comunicati ravvicinati.

Semplice il comunicato dei blucerchiati: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con la Juventus F.C. l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Ihattaren”. Conciso anche quello degli olandesi: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus FC per il prestito di Mohamed Ihattaren. Il contratto di locazione ha una durata di quasi un anno, fino al 31 dicembre 2022 incluso. Nel contratto è inclusa un’opzione per l’acquisto del giocatore”.

Ihattaren arriva in Olanda dalla Juventus in prestito fino al 31 dicembre 2022, con diritto di riscatto in favore dell’Ajax. Per lui si tratta di un ‘tradimento’ dopo gli anni trascorsi a PSV. Il fantasista era arrivato in Italia con grandi aspettative ma, complici alcuni problemi personali, ha fatto perdere le sue tracce ben presto.

Cherubini potrebbe quindi aver assecondato la sua volontà di tornare in Olanda. Ihattaren, del resto, è ancora giovanissimo e avrà la possibilità di riprendere in mano la sua carriera. A fine anno, però, potrebbe concretizzarsi il possibile riscatto da parte dell’Ajax.