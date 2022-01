Calciomercato Juventus, c’è il via libera in Serie A: addio ai bianconeri

Calciomercato Juventus: via libera in Serie A e addio ai bianconeri a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Le ultime

Sono di nuovo ore bollenti in casa Juventus dopo il clamoroso colpo Vlahovic. I bianconeri, infatti, sono ad un passo anche da un nuovo arrivo a centrocampo.

La Juve ha l’accordo con Zakaria e attende solo l’uscita di Bentancur, che è sempre più vicino al Tottenham di Paratici e Conte. Negli scorsi giorni il nome più caldo è invece stato quello di Nahitan Nandez. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha dichiarato sull’uruguaiano: “È una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di mercato, siamo a tre giorni dalla chiusura e per noi è un giocatore importantissimo. Dobbiamo lottare per salvarci ed è una situazione complicata, perché è stato l’investimento più importante nella storia del Cagliari e vorremmo evidentemente recuperare quanto investito. Però è complicato, anche perché richieste ufficiali non ne abbiamo ricevute. Leggo di contropartite tecniche, ma non siamo interessati”. Ma arriva il via libera in Serie A.

Calciomercato Juventus, via libera Nandez-Roma: i dettagli

Su Nandez è tornata la Roma: come riportato dal ‘Messaggero’, se Diawara dovesse convincersi ad accettare il Cagliari, Pinto potrebbe provare a chiudere uno scambio di prestiti con Nandez. La trattativa è possibile: il presidente Giulini è infatti disposto a venire incontro al club giallorosso con la formula del prestito oneroso per 2 milioni di euro e, almeno con la Juventus, aveva fissato tre step per il riscatto a 10, 12 e 15 milioni a seconda delle presenze e gli obiettivi raggiunti dal club in stagione.