Calciomercato Juventus, ribaltone in attacco | Parte subito

Calciomercato Juventus: ribaltone in attacco. Via entro la chiusura della sessione invernale. Le ultime

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo dopo il colpo Vlahovic. Zakaria è ad un passo e si attende solo l’uscita di Bentancur, che è diretto al Tottenham.

Una pista che potrebbe definitivamente sfumare è invece quella di Dembele. L’esterno francese lascerà il Barcellona dopo l’annuncio di Alemany: “Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, cercando di trovare un modo per andare avanti insieme. Tutte le offerte sono state sistematicamente rifiutate dagli agenti. È evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito, perché vogliamo giocatori che sposino la nostra causa e speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio. Non vogliamo avere con noi giocatori che non vogliono essere del Barça e la conseguenza è che non ne faranno più parte”. Le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, addio a Dembele: tre big in corsa

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, sono attualmente tre le squadre in corsa per Dembele: Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain. L’obiettivo del Barça è quello di risolvere la situazione Dembele entro domani sera, alla chiusura del calciomercato invernale. E la Juventus è sempre più lontana.