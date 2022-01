CM.IT | Kasius al Bologna, ora è tutto fatto: i dettagli

Kasius approda al Bologna via Volendam, anche se il suo cartellino apparteneva all’Utrecht

Il tentativo in extremis del Bayern non ha mai avuto possibilità di far saltare il trasferimento di Kasius al Bologna.

L’operazione si è chiusa del tutto in queste ore, per circa 3-4 milioni di euro bonus inclusi stando alle informazioni di Calciomercato.it (l’Utrecht partiva da una richiesta di 5 milioni) ma era di fatto già stata perfezionata nella giornata di ieri, prima delle visite mediche. Il Bologna ha messo così le mani su un terzino olandese di grandi prospettive, reduce da un anno positivo in prestito al Volendam.