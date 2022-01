Qualificazioni Mondiali, Lautaro batte Sanchez | Inzaghi sorride

Ammonizione e squalifica nella gara di questa notte, Inzaghi sorride dopo le gare de Sud America

La notte di calcio sudamericano ha regalato buone notizie all’Inter. Per la 15a giornata del Girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, in campo si sono disputate Paraguay-Uruguay e Cile-Argentina.

La prima partita è stata decisa da un tiro in diagonale di Luis Suarez. Resta da segnalare, però, l’ammonizione ricevuta da Vecino al 43′ per un fallo su Almiron: il giocatore era diffidato e dunque tornerà in anticipo a Milano.

A Calama, invece, a trionfare è stata l’Albiceleste. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Di Maria, i cileni hanno ottenuto il pari con Brereton al 20′. Successivamente, Lautaro Martinez ha siglato la rete del definitivo 2 a 1. In campo per novanta minuti anche Alexis Sanchez, al quale non sono mancate le occasioni per segnare.