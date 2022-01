Calciomercato Torino, per Juric rinforzo dalla Serie A: le cifre

Chiusa un’operazione da parte del Torino: il club granata ha in pugno Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli

Il Torino ha definito un acquisto dalla Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la società di Cairo ha in pugno Samuele Ricci.

Il centrocampista, classe 2021, è attualmente di proprietà dell’Empoli ma tra le società ci sarebbe già un accordo. Il 20enne si trasferirebbe in granata a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8 milioni di euro più altri 2 di bonus. Cifra alla quale si potrà aggiungere anche il 10% sulla futura rivendita.

Convocato anche da Mancini per la tre giorni di stage della Nazionale appena conclusa, Ricci è cresciuto nelle giovanili del club toscano con il quale ha debuttato quest’anno in Serie A. In stagione sono ventuno le presenze con una rete. Al suo attivo anche nove apparizioni con la Nazionale Under 21. Per il Torino in arrivo quindi un nuovo rinforzo dopo l’acquisto di Pellegri e Fares (infortunato)