La Sampdoria ha chiuso per l’arrivo di Vladyslav Supryaga, centravanti della Dinamo Kiev: le ultimissime notizie di calciomercato sul club ligure

Colpo di coda della Sampdoria di Lanna che, dopo il cambio in panchina con il ritorno di Marco Giampaolo, oggi è stata una delle grandi protagonisti di questa sessione invernale di calciomercato.

I blucerchiati infatti hanno ufficializzato l’arrivo in prestito di Stefano Sensi, centrocampista e fantasista dell’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante i dubbi legati alla tenuta fisica dell’ex giocatore del Sassuolo, l’ormai ex numero 12 della Beneamata ha chiuso, almeno temporaneamente, la sua esperienza in nerazzurro con un gran gol in Coppa Italia contro l’Empoli che fa davvero ben sperare i tifosi della Sampdoria.

A proposito di reti, il club blucerchiato, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, avrebbe effettuato l’affondo decisivo per arrivare al profilo di Vladyslav Supryaga, centravanti di proprietà della Dinamo Kiev che sarebbe pronto a vestire i colori blucerchiati attraverso la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.

Calciomercato Sampdoria, i numeri di Supryaga

Vladyslav Supryaga ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 4 milioni di euro e, in questa stagione, non ha trovato molto spazio con la maglia del club ucraino. Sono infatti 2 i gettoni in Champions League per il giocatore classe 2000, mentre il conteggio delle presenze nel campionato nazionale si ferma ad appena tre.