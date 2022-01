Pupo, cantautore e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato del trasferimento dal club viola alla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime notizie di calciomercato

Dusan Vlahovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il centravanti serbo, dopo un inizio di stagione da urlo con la maglia della Fiorentina, ha scelto la Vecchia Signora per tentare la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. In merito alla cessione in questa sessione di calciomercato da parte della società viola ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, Pupo, noto cantautore e tifosissimo della Fiorentina: “Noi sostenitori della Viola siamo costretti a vedere questa migrazione verso la Juventus, una cosa decisamente difficile da digerire”.

Pupo ha poi proseguito: “Come noi, in quanto artisti, rispettiamo il nostro pubblico, anche i calciatori dovrebbero fare una cosa simile. Sono d’accordo con la Fiorentina per la grande cifra che è entrata nelle casse della società, anche se i molti soldi che entreranno arriveranno da un’acerrima rivale”.

Calciomercato, Vlahovic alla Juventus: “Mi sarei tolto la soddisfazione”

Pupo ha poi proseguito con la sua disamina: “Io, con i soldi che ha a disposizione Rocco Commisso, mi sarei tolto la soddisfazione di lasciarlo in tribuna fino al termine della durata del suo contratto, ma so di essere un sognatore. Vlahovic è stato un bugiardo, aveva detto di restare fino a giugno, invece aveva già trovato un accordo per lasciare la Fiorentina”.