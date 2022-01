In questi ultimi tre giorni di calciomercato invernale potrebbe approdare in Italia Denso Kasius, terzino destro olandese in forza al Volendam ma di proprietà dell’Utrecht

Ricorda un po’ Gosens, tanto per restare all’attualità, Denso Kasius. Il giovane terzino olandese, come confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe approdare in Serie A entro la chiusura di questa sessione invernale.

Kasius ha solo 19 anni e viene da una prima parte di stagione eccellente (5 gol e 2 assist) con il Volendam, dove è in prestito da un anno. Il suo cartellino appartiene all’Utrecht ed è valutato circa 5 milioni di euro.

Stando a quanto appurato ulteriormente da CM.IT, il classe 2002 di Delft vanta corteggiatori importanti quali l’Atletico Madrid, ma il suo desiderio è quello di provare l’esperienza nel nostro campionato. Ad ora in prima fila c’è il Bologna, che ha virato su di lui viste le difficoltà per arrivare al 2003 scozzese Ramsay dell’Aberdeen.

Su Kasius ci sono altri due club italiani, ma quello di Saputo ha una sorta di corsia preferenziale considerato che l’entourage di Kasius è lo stesso di Jerdy Schouten, il quale sta vivendo un’annata molto difficile a causa di una irritazione all’osso pubico.

Lo stesso entourage è già al lavoro per cercare di far abbassare le pretese dell’Utrecht, segnale chiaro circa la volontà di tutte le parti di portare a termine l’operazione. Il Bologna non è il solo pretendente in Italia, però al momento è quello più convinto. La giornata di domani potrebbe essere fondamentale per il possibile sbarco in Italia di Kasius.