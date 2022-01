Appuntamento su CMIT TV: alle 19.00 nuovo speciale dedicato al calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in live, come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it, per approfondire le ultime novità sul mercato, a partire dall’affare Vlahovic–Juventus passando per Gosens-Inter e molto altro ancora.

Conduce Marco Giordano, in compagnia della nostra Giulia Giroldini. Ospiti della serata, Fabio Bergomi e Matteo Dovellini.