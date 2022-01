Italia, UFFICIALE: nuovo tegola per Mancini | Sostituto in casa Milan

Mancini dovrà fare a meno di un importante calciatore nei giorni di stage a Coverciano. Il sostituto arriva direttamente dal Milan di Pioli

Sembrava un momento magico per Alessandro Bastoni, ma le favole non durano in eterno, si sa, e allora un piccolo stop per il difensore mancino che si è appropriato del centro sinistra dell’Inter gli costa lo stage a Coverciano con l’Italia.

Poco male per l’ex Atalanta che sta dimostrando tutte le sue qualità anche in questa stagione con l’Inter. Una crescita costante quella del difensore, culminata nella prestazione da sogno contro la Lazio, in cui ha messo a segno un gol e un assist. Insomma, Inzaghi se lo gode e anche Roberto Mancini che ormai l’ha inserito stabilmente nelle rotazioni per la Nazionale italiana. A comunicare ufficialmente l’assenza di Bastoni per indisponibilità è la FIGC che contestualmente rende noto anche il sostituto.

Italia, Romagnoli prende il posto di Bastoni

Nella lista di Mancini, infatti, a subentrare al difensore centrale di piede mancino è Alessio Romagnoli. Il calciatore del Milan ha, dunque, una nuova occasione di mettersi in mostra, dopo che nell’ultimo periodo – e dopo il Covid – è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Vedremo, dunque, se i prossimi giorni di stage gli permetteranno di tornare tra le prime file nelle scelte di Mancini. Dove, di sicuro, c’è già Bastoni, nonostante l’infortunio.