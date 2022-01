CMIT TV | Speciale Mercato: SEGUI la DIRETTA delle 15!

Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato sulla Serie A: tutti gli aggiornamenti sul passaggi di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Inoltre, si scalda la pista Gosens per l’Inter.

Conduce Fabio Tarantino, affiancato da Giuseppe Barone, Mario Petillo e dal nostro inviato Giorgio Musso. Come ospiti ci saranno il direttore Franco Ceravolo e l’ex viola Luis Oliveira.