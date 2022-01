UFFICIALE | Udinese-Atalanta, ricorso: arriva la decisione

Il giudice sportivo ha preso una decisione sul ricorso dell’Udinese contro l’omologazione del risultato della partita con l’Atalanta

Tutto confermato. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso dell’Udinese contro l’omologazione del risultato della gara con l’Atalanta dello scorso 9 gennaio.

I friulani avevano presentata istanza per ripetere il match considerata la grande emergenza con la quale si erano presenti in campo con numerosi assenti per Covid. La squadra di Cioffi non aveva potuto opporre resistenza, finendo per perdere 2-6 non senza polemiche. Da qui la decisione di presentare ricorso con la decisione arrivata quest’oggi: il match non si rigiocherà con la conferma del risultato del campo.