Calciomercato Milan, da Botman ai giovani: il punto sul difensore

Maldini e Massara non si sono ancora arresi: ecco la situazione sul possibile arrivo di un difensore centrale a Milanello

Il Milan ha svelato oggi il nuovo acquisto in attacco, Marko Lazetic. Il giovanissimo serbo, classe2004, ha svolto le visite mediche. Un colpo di prospettiva per Maldini e Massara, che si dimostrano ancora molto lungimiranti. Dai rossoneri invece uscirà Pietro Pellegri, che non è stato riscattato e finirà al Torino di Juric.

Nel frattempo, la questione principale resta quella legata al difensore centrale. Stefano Pioli ha ribadito più volte che la sua richiesta è focalizzata soprattutto su quel ruolo, in cui il Milan ha perso ormai da qualche settimana Simon Kjaer. Il danese resterà fuori praticamente tutta la stagione, per cui i rossoneri si trovano con poche alternative di ruolo visto che Kalulu è ovviamente adattato. Romagnoli è stato fuori a lungo, molto è legato anche alle sue condizioni fisiche e a quelle ovviamente di Tomori. Maldini e Massara comunque non hanno fretta né la frenesia di acquistare. La linea è quella di osservare ed eventualmente intervenire solo in maniera oculata e mirata, non prendere tanto per prendere.

Calciomercato Milan, Botman a gennaio resta complicato: le alternative giovani

Ma il pallino è sempre quello, ovvero Sven Botman. Il Milan è sul calciatore ormai da tempo, ha fatto vai tentativi ma il Lille non ha questa grande fantasia di cederlo a gennaio. I francesi vogliono almeno finire la stagione con lui, giocarsela fino in fondo sia in campionato che in Champions dove affronteranno il Chelsea agli ottavi. Da qui viene la richiesta altissima per il cartellino, anche se i rossoneri hanno già incassato chiaramente il gradimento del calciatore e la disponibilità a sbarcare a Milanello. Da via Aldo Rossi verosimilmente partirà un altro tentativo, non è finita qui, ma la difficoltà di arrivarci a gennaio è altissima. Ma Botman è un nome che piace e convince, anche per l’estate.

Ci sono comunque altri nomi che il Milan sta tenendo d’occhio Maxime Esteve, centrale classe 2002 del Montpellier. È poi spuntata anche la candidatura di Malick Thiaw, difensore 2001 dello Schalke 04. Si tratta di nomi molto giovani che arriverebbero come quarte opzioni con la possibilità di crescere. Ma non è comunque scontato un arrivo in quel reparto, per cui è molto probabile che alla fine il Milan resti così, considerando anche l’eliminazione dall’Europa.