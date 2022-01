Serie A, Empoli-Roma 2-4: Abraham-Sergio Oliveira, show giallorosso

La Roma travolge l’Empoli 4-2 con la doppietta di Abraham e le reti di Zaniolo e Sergio Oliveira, Mourinho può sorridere

Una Roma travolgente, almeno nel primo tempo, torna da Empoli con tre punti importanti per la classifica e il morale.

La squadra di Mourinho si impone per 4-2 con quattro reti nei primi 37 minuti di gioco. E’ Abraham il protagonista con una doppietta: l’attaccante inglese sblocca il risultato al 24′ e raddoppia nove minuti più tardi. Per gli ospiti è tutto facile e nel giro di quattro minuti arrivano altri due gol: prima Zaniolo, poi Sergio Oliveira (al secondo gol dopo quello al debutto) calano il poker capitolino. Per l’Empoli il pomeriggio è da incubo e a confermarlo c’è l’infortunio di Marchizza, costretto ad uscire in barella.

Serie A, Empoli-Roma 2-4: giallorossi a -6 dalla Champions

Nella ripresa cambiano un po’ le cose. L’Empoli mette in campo l’orgoglio e trova il gol in avvio con Pinamonti. La Roma non gioca più come nella prima frazione e Bajrami trova anche il 2-4. E’ troppo tardi però, il risultato non cambia più: vince Mourinho e si porta al sesto posto in classifica.

EMPOLI-ROMA 2-4: 24′ e 33′ Abraham (R), 35′ Zaniolo (R), 37′ Sergio Oliveira (R), 55′ Pinamonti (E), 72′ Bajrami (E)

CLASSIFICA: Inter* 53; Napoli 49; Milan* 48; Atalanta* 43; Juventus* 41; Roma 38; Fiorentina*, Lazio 36; Verona 33; Torino* 32; Empoli, Sassuolo 29; Bologna* 27; Spezia 25; Udinese* 24; Sampdoria 20; Venezia* 18; Cagliari 16; Genoa 13; Salernitana* 10

*una partita in meno