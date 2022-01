DIRETTA Serie A, Empoli-Roma 0-4 | Fine primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita all’Empoli nel primo posticipo valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno, tra due formazioni reduci dagli impegni di Coppa Italia.

Per i giallorossi di Mourinho si tratta di una gara da vincere ad ogni costo per restare agganciati al treno della zona europea e provare la rimonta per il quarto posto. Gli azzurri dell’ex Andreazzoli, invece, vogliono ottenere un successo importante per avvicinarsi a zona 40 punti e tornare a fare bottino pieno dopo averne raccolti solo 3 nelle ultime cinque uscite. All’andata i capitolini vinsero 2-0. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiammozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Bajrami, Pinamonti. All. Andreazzoli

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorsp, Cristante, Oliveira; Maitland-Niles; Mhkytarian; Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA: Inter 53; Napoli 49**; Milan 48; Atalanta 43; Juventus 41; Fiorentina*, Lazio** 36; Roma 35; Verona** 33; Torino 32; Empoli, Sassuolo 29**; Bologna 27; Spezia 25**; Udinese 24; Sampdoria 20**; Venezia 18; Cagliari 16; Genoa** 13; Salernitana

* una partita in meno

** una partita in più