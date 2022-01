Calciomercato Juventus, Ramsey ci ripensa: destinazione clamorosa

Calciomercato Juventus: possibile svolta in arrivo per la cessione di Aaron Ramsey. Le ultime

È il giorno di Milan–Juventus. Questa sera, a San Siro, i bianconeri avranno la possibilità di rientrare definitivamente nella corsa Champions portandosi a -4 dalla squadra di Pioli attualmente seconda.

“Stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita”, ha dichiarato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il centrocampista gallese è il primo nome in uscita e la dirigenza è al lavoro per trovare una soluzione entro la fine di gennaio. L’ex Arsenal ha estimatori in Premier League, ma ha già rifiutato diverse destinazioni e a frenare il suo ingaggio è soprattutto l’elevato stipendio da oltre 7 milioni di euro netti l’anno. Allegri ha poi chiarito su Dybala e il calciomercato invernale: “Paulo sta meglio fisicamente ed è molto sereno. Questo lo aiuta perché è più libero nel giocare, ha meno responsabilità addosso e sono contento di questo. Di qui a fine stagione ci darà molto. Per quanto riguarda il mercato, la rosa è questa e rimarrà questa. Domani abbiamo una partita, mancano sette giorni a fine mercato e ci sarà la sosta. Arthur veniva da sei mesi di inattività e aveva bisogno di trovare continuità. Il giocatore non si discute, ha delle caratteristiche e accanto bisogna mettergli altri giocatori ma questo fa parte delle scelte di partita in partita”. Ecco le novità su Ramsey.

Calciomercato Juventus, svolta Ramsey: le ultime

Una delle squadre inglesi accostate a Ramsey è il Burnley. Nelle scorse settimane il centrocampista bianconero ha rifiutato la proposta del club, ma lo scenario è ora cambiato. Il gallese, infatti, non ha ricevuto altre offerte allettanti e anche il Crystal Palace di Vieira si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore. Troppo alto il suo ingaggio da oltre 7 milioni netti. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, per Ramsey potrebbe così riaprirsi la pista Burnley con la formula del prestito fino a fine stagione. Resta da capire come sarà suddivisa la copertura dello stipendio del calciatore insieme alla Juventus. Il club bianconero vuole accelerare sulla cessione del 31enne.