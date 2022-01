Calciomercato Juventus, ‘solo’ 35 milioni per il big del Manchester City

Calciomercato Juventus: un big del Manchester City di Guardiola può partire per ‘solo’ 35 milioni di euro. Le cifre e tutti i dettagli

Si conclude oggi il mini-ciclo di gennaio prima della sosta per le Nazionali. Il posticipo di questa sera, che chiuderà il turno di Serie A, è lo scontro diretto tra Milan e Juventus, cruciale per la corsa scudetto e Champions League.

Tra campo e calciomercato: entrambe le società sono impegnate su più fronti ed alle prese con importantissime scadenze di contratto a giugno, da Kessié a Dybala. Intervenuto ieri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così della situazione del numero 10 argentino: “Paulo sta meglio fisicamente ed è molto sereno. Questo lo aiuta perché è più libero nel giocare, ha meno responsabilità addosso e sono contento di questo. Di qui a fine stagione ci darà molto. Per quanto riguarda il mercato, la rosa è questa e rimarrà questa”. Il tecnico della Juve ha di fatto chiuso il mercato in entrata, blindando anche Arthur: “Domani abbiamo una partita, mancano sette giorni a fine mercato e ci sarà la sosta. Arthur veniva da sei mesi di inattività e aveva bisogno di trovare continuità. Il giocatore non si discute, ha delle caratteristiche e accanto bisogna mettergli altri giocatori ma questo fa parte delle scelte di partita in partita”. Nel frattempo, però, Cherubini e la dirigenza bianconera sono già al lavoro anche per l’estate ed un’importante occasione potrebbe presentarsi nel Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, il Manchester City fissa il prezzo di Mahrez: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, è tutto fermo tra Riyad Mahrez e il Manchester City sul rinnovo. Il contratto dell’algerino scade nel 2023 e con l’avvicinarsi della scadenza i ‘Citizens’ abbasseranno le proprie richieste per l’ex Leicester. Come riferito dal portale, infatti, il big della squadra di Guardiola è ad oggi valutato 30-35 milioni di euro dalla società inglese. Tra le squadre accostate a Mahrez c’è anche la Juventus, che è alla ricerca di esterni offensivi. Anche i bianconeri sono alla finestra in vista del calciomercato estivo.