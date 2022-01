Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianni Di Marzio

All’età di 82 anni, si è spento Gianni Di Marzio, allenatore, consulente di mercato e commentatore tv: cordoglio nel mondo del calcio

E’ morto a 82 anni Gianni Di Marzio, figura importante del mondo del calcio. La redazione di Calciomercato.it si stringe attorno al collega Gianluca e a tutta la famiglia di Marzio in questo momento di dolore ed esprime le più sentite condoglianze.

Allenatore di spicco tra gli anni Settanta e Ottanta, con esperienze sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, Napoli e Catania tra le altre, era stato anche un importante esperto di mercato, scopritore di talenti. Aveva scoperto lui per primo in Europa, tra gli altri, Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo. Il figlio Gianluca, collega della redazione di ‘Sky Sport’, ha dato così l’annuncio su Twitter: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.