Lazio-Atalanta, ecco il verdetto dei nuovi tamponi nerazzurri

Lazio-Atalanta, arriva il verdetto sui nuovi tamponi effettuati sul gruppo squadra nerazzurro a rischio focolaio

Per questa mattina, c’era grande attesa sulle notizie in arrivo da Zingonia. L’Atalanta, infatti, non era partita ieri sera per Roma, per disputare il match con la Lazio, rinviando tutto di qualche ora per un ultimo decisivo giro di tamponi, in seguito all’emersione di nuovi casi.

‘Sky Sport’ riferisce che non ci sarebbero ulteriori positivi nel gruppo squadra bergamasco. Il computo rimane a sette, dunque la gara di stasera all’Olimpico potrà avere luogo. La squadra effettuerà un breve allenamento nel centro sportivo prima della partenza con un volo charter per la Capitale, dove scenderà in campo alle ore 20.45 regolarmente contro la squadra di Maurizio Sarri.