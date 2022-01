Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 19 siamo live con lo Speciale Fanta e mercato

Torna l’appuntamento con lo speciale Fantacalcio. Tutte le ultime in vista dei big match tra Milan e Juventus e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato.

Conduce Marco Giordano, con Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio. Ci sarà anche la nostra direttrice, Eleonora Trotta.