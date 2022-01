Spezia, rinnovo UFFICIALE: firma fino al 2025

Rinnovo ufficiale in casa Spezia con la firma fino al 2025: a darne l’annuncio è stato il club ligure

Arrivato a La Spezia nel settembre 2020, Daniele Verde si è legato allo Spezia sino al 2025. Il classe 1996, prodotto del settore giovanile della Roma, ha apposto la propria firma sul rinnovo del contratto. A darne l’ufficialità è stata proprio la società ligure.

Questo il comunicato del club spezzino:

“Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega Daniele Verde alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025.

Il talentuoso numero 10, classe ’96, con le Aquile ha totalizzato 43 presenze, siglando anche 11 reti, tra le quali spicca la meravigliosa perla realizzata in acrobazia nello scorso campionato contro la Lazio, senza dubbio il gol più bello della Serie A 2020/2021.

“Ho sempre detto di voler restare qui a lungo perchè con tutto l’ambiente è scattato fin da subito un feeling davvero speciale e sono orgoglioso di poter indossare la maglia bianca e lottare per il pubblico spezzino anche nelle prossime stagioni. Forza Spezia!”, le parole di Daniele Verde, subito dopo la firma del rinnovo contrattuale.

Soddisfatto anche il Presidente Philip Platek: “Siamo davvero felici di poter annunciare questo importante rinnovo. Daniele Verde è un calciatore di grande qualità, capace di fare la differenza in qualsiasi momento e la sua energia sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi“.

Estro, imprevedibilità e attaccamento alla piazza spezzina: il nostro mago è pronto a far volare in alto le Aquile ancora a lungo!”.