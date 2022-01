La Roma e Jordan Veretout, con in mezzo il calciomercato. L’agente del francese, ai nostri microfoni, ha fatto il punto sul suo futuro

Jordan Veretout ha rappresentato nelle ultime stagioni un punto di riferimento assoluto per il centrocampo della Roma. L’ex Fiorentina, fortemente voluto e corteggiato, in giallorosso ha rispettato le aspettative ed espresso un livello di gioco decisamente buono, che l’ha portato a tratti a essere indispensabile per i capitolini.

Eppure, in questa stagione, qualcosa non è andato esattamente secondo le attese. Almeno nell’ultimo periodo. Se si guarda, infatti, ai numeri del francese in Serie A, si annoverano comunque 4 gol e 6 assist. Non poco, soprattutto per un mediano, ma neanche lo score a cui il ragazzo aveva abituato tifosi e addetti ai lavori. E, a prescindere dalle prestazioni, il calciomercato scorre e i rumors non mancano sul futuro del centrocampista. Ad esempio, negli ultimi giorni, si è parlato a più riprese della pista Tottenham per il francese, anche nell’ambito di un possibile scambio con Tanguy Ndombele. Una possibilità diventata ancor più chiacchierata dopo l’arrivo e l’impatto super di Sergio Oliveira. Oggi siamo riusciti a fare chiarezza sul destino di Veretout.

Calciomercato Roma, l’agente fa il punto sul destino di Veretout

Addio di Veretout? Non proprio. L’agente del centrocampista, Mario Giuffredi, ha chiuso categoricamente la pista ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘: “Scambio Veretout-Ndombele? Smentisco categoricamente, resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione“. Non è mancato anche un commento sull’allenatore giallorosso e non può che essere lusinghiero: “Mourinho è lo special One, un uomo di grandissimo livello”.