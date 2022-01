Tra Inter e Juventus si inserisce Mourinho | Irrompe la Roma

Rinnovo complicato. Mourinho è pronto a beffare l’Inter ma anche la Juventus. Ecco i dettagli sul possibile affare

L’Inter di Beppe Marotta è stata sicuramente una delle società più brave a riuscire a blindare i propri campioni. Nei mesi scorsi sono arrivati, uno dopo l’altro, i prolungamenti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Due elementi cardini della rosa di Simone Inzaghi, continueranno, dunque, il loro percorso in nerazzurro per la felicità dei tifosi dell’Inter, oltre, chiaramente del suo tecnico.

Il prossimo pronto a mettere nero su bianco è Marcelo Brozovic. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, la trattativa è ormai in via di definizione. Il centrocampista croato, tra gli insostituibili del mister, si legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026, andando a guadagnare una cifra sui sei milioni di euro netti a stagione.

Una cifra importante, che vorrebbe percepire anche il connazionale Ivan Perisic. Mai come quest’anno l’esterno ha fatto bene. Il suo futuro, però, rispetto a Brozovic resta tutto da scrivere. Il prossimo 2 febbraio il calciatore, nato a Spalato, compirà 33 anni, non certo pochi per un contratto così importante. Ecco perché i dubbi in casa Inter non mancano ma non è da escludere che venga trovato un accordo a cifre più contenute

Calciomercato Inter, sondaggio Roma per de Vrij

Da scrivere è anche il futuro di Stefan de Vrij, che rispetto ai due colleghi croati, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e non la prossima estate. C’è ancora un po’ di tempo per trovare la quadra con l’olandese e il suo agente. Le prossime settimane serviranno a capire se si riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo, che al momento appare in alto mare, tanto che diversi club stanno prendendo informazioni sul calciatore.

Come riporta l’Ansa, anche la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi per l’ex calciatore della Lazio. I giallorossi sarebbero dunque pronti a sfidare Juventus e Tottenham per l’olandese. Tra i calciatori che l’Inter sta monitorando per il dopo de Vrij c’è certamente Bremer del Torino. In estate è pronto un vero derby di mercato con il Milan, facendo attenzione al Napoli di Luciano Spalletti.