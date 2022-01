Pioli può sorridere: altro recupero inatteso per Milan-Juventus

Stefano Pioli riabbraccia un elemento importante della rosa. Torna a disposizione dopo Alessio Romagnoli

Arrivano novità importanti dalla Coppa d’Africa. L’Algeria di Ismael Bennacer è stata eliminata per mano della Costa d’Avorio e dell’amico Franck Kessie con un netto 3-1 finale.

Mahrez e compagni hanno chiuso all’ultimo posto il Gruppo E, dietro anche alle non irresistibili Guinea Equatoriale e Sierra Leone. Un risultato inaspettato che fa felice Stefano Pioli, che potrà riabbracciare il proprio centrocampista da subito. Servirà, infatti, un tampone negativo, senza alcuna quarantena, per avere il via libera. Il suo arrivo a Milano, verosimilmente, avverrà nella giornata di sabato. Se il tecnico rossonero dovesse ritenerlo pronto potrebbe convocarlo e portarlo in panchina già per la sfida contro la Juventus.

Il momento complicato di Brahim Diaz sta spingendo Stefano Pioli a cambiare le carte in tavolo. Oggi, infatti, è stato provando anche Rade Krunic come trequartista, dietro la punta centrale. Una soluzione, che chiaramente priverebbe di alternative la mediana. In panchina, con Sandro Tonali e Tiemoué Bakayoko titolari, non ci sarebbe nessuno del ruolo. E’ evidente che in caso di necessità tornerebbe proprio il bosniaco ad abbassarsi. La carta Ismael Bennacer, però, potrebbe davvero essere importante per Stefano Pioli.

L’algerino è da considerarsi un titolare della mediana per il Milan ma non è da escludere un suo impiego in una posizione più avanzata.

Milan, le ultime da Milanello: torna Romagnoli

Ieri, nel frattempo, come raccontato, è tornato ad allenarsi in gruppo, Alessio Romagnoli. Il capitano è guarito dal Covid-19 e quasi certamente si riprenderà il posto al centro della difesa. Al suo fianco più Kalulu che Gabbia. Sugli esterni Theo Hernández, chiaramente, non si discute. A destra è aperto il ballottaggio Calabria Florenzi. A centrocampo, come detto, scelte fatte. Sulla trequarti nessun dubbio sulla sinistra, con Rafael Leao. A destra più Saelemaekers che Messias. In avanti ballottaggio aperte Ibrahimovic-Giroud