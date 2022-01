Juventus, scelta (quasi) unanime: ecco lo scontento per gennaio

Juventus a caccia di nuovi innesti a gennaio: tanti scontenti in giro per l’Europa: scelta fatta in maniera (quasi) unanime

Big in uscita che rappresentano vere e proprie occasioni per gennaio. In attesa dello scontro diretto contro il Milan che potrà dire molto su quello che sarà il cammino in campionato di entrambe le squadre, la Juventus resta una delle formazioni più in forma. I bianconeri non brillano forse per il gioco, ma da novembre in campionato hanno perso solo nella gara interna contro l’Atalanta perdendo poi punti solo con Venezia e Napoli (1-1 in entrambe le occasioni).

Indubbio però che alla squadra e in particolare a Massimiliano Allegri servano nuovi innesti, nonostante il mercato presenti non poche difficoltà. La Juventus infatti non può contare su grandi disponibilità economiche e la strategia della società è chiara: l’obiettivo è quello di ridurre i costi e le spese, in particolare il monte ingaggi e riuscire innanzitutto a sacrificare qualche elemento di troppo, cosa non facile.

Juventus, scelto lo scontento per gennaio: l’esito

Dal mercato però, già a gennaio, spuntano importanti occasioni. Ci sono nomi che hanno già fatto capire di non voler rinnovare il proprio contratto e di essere pronti a liberarsi a costo zero in estate, ma anche nomi di giocatori poco impiegati, che vorrebbero cambiare aria. Tutti questi potrebbero diventare protagonisti in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. Protagonisti che potrebbero far comodo alla Juventus, che in particolare pensa a nuovi innesti in attacco o in mediana.

Proprio per questo motivo, nel sondaggio proposto da Calciomercato.it sulla sua pagina Twitter, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale giocatore che ormai ha rotto con il proprio club farebbe più comodo alla società bianconera. La risposta scelta dalla maggioranza dei votanti è Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach non rinnoverà il proprio contratto e per il 48,4% degli utenti è lui l’uomo giusto per rafforzare la mediana bianconera. Il 22,6% ritiene invece che il giocatore che più possa far comodo ad Allegri e alla squadra sia Ousmane Dembele, ormai sul piede di partenza in casa Barcellona e da tempo accostato alla società piemontese. Il 17,7% degli utenti ha invece voluto scegliere Pierre-Emerick Aubameyang, ormai ai ferri corti con l’Arsenal. Ultimo per numero di preferenze, con l’11,3% è Anthony Martial, che sembra essere sempre più lontano dal Manchester United.