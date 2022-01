Juventus-de Ligt, la storia sta per finire: svelate le cifre per la cessione

De Ligt è approdato alla Juventus nell’estate 2019 per circa 75 milioni di euro. Il contratto dell’olandese coi bianconeri scade a giugno 2024

Il futuro di Matthijs de Ligt rischia di non essere alla Juventus. A malincuore e nel prossimo calciomercato estivo, per ragioni naturalmente economiche e di bilancio, il club bianconero è infatti disposto a privarsene.

Il contratto del classe ’99 olandese è legato alla Juve fino a giugno 2024, a fronte di un contratto da 10 milioni di euro lordi bonus esclusi. Ecco, proprio l’ingaggio dell’ex capitano dell’Ajax è uno dei motivi che spinge la società presieduta da Andrea Agnelli a disfarsene.

Mino Raiola è del resto già al lavoro, come confermano le sue ultime dichiarazioni: “De Ligt è pronto per un nuovo step”. Nuovo step che potrebbe essere in Spagna, oppure in una tra Inghilterra e Germania. I top club maggiormente interessati al difensore della squadra di Allegri sono Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco. Il quarto potrebbe essere il Paris Saint-Germain, col quale Raiola vanta eccellenti rapporti.

Calciomercato Juventus, 65 milioni per de Ligt

Secondo ‘La Repubblica’ la Juventus vuole 65 milioni di euro per il cartellino di de Ligt, circa dieci in meno di quanto lo ha pagato quasi tre anni fa. A quella cifra, quindi, darebbe il via libera alla cessione del numero 4 di Leiderdorp.